«هنرستانک» در اصفهان رونمایی شد؛ پیوند شعر و موسیقی در آموزش نوین کودک

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب آموزشی «هنرستانک» شامگاه یکشنبه در شهر کتاب اردیبهشت برگزار شد. این اثر که تلفیقی از شعر، تصویر و مبانی آموزش موسیقی کودک است، از سوی امید بابکپور نوشته شده و هدف آن پرورش ذوق هنری کودکان از رهگذر شعر و ریتم عنوان شد.
آرش مشتاقی، مجری و میزبان مراسم، در سخنان آغازین خود ضمن خوشآمدگویی به مهمانان گفت: «هنرستانک» امتداد رویکرد نظاممند تعلیم موسیقی در هنرستانهای کلاسیک ایران است، اما با بیانی نرمتر و زبانی متناسب با ذهن و احساس کودک.
از میراث وزیری تا نگاه کودکانه امروز
مشتاقی در ادامه به پیشینه تاریخی آموزش موسیقی ایرانی اشاره کرد و افزود: پیش از بنیانگذاری هنرستان موسیقی توسط علینقی وزیری، آموزش موسیقی بیشتر بر پایه تجربه شخصی استوار بود. هنرستانها با ساختار علمی خود مسیر تازهای گشودند و کتاب «هنرستانک» امروز همان مسیر را در قالبی کودکانه دنبال میکند.
وی تاکید کرد: در این اثر درک شهودی و بازیمحور کودک مبنای آموزش قرار گرفته و شعر و تصویر به عنوان ابزارهای یادگیری ریتم بهکار گرفته شدهاند.
بازاندیشی در آموزش موسیقی کودک
در بخش دیگری از نشست، چالشهای آموزش موسیقی کودک در ایران مطرح شد، مشتاقی در این زمینه گفت: کتاب «هنرستانک» توانسته میان تفریح و آموزش تعادل برقرار کند و همزمان جنبه علمی و عاطفی موسیقی را به کودک نزدیک سازد.
امید بابکپور، نویسنده «هنرستانک» در ادامه مراسم، با اشاره به روند تدوین این اثر، هنرستانک را پلی میان سنت وزیری و خالقی با دنیای امروز کودک دانست و اظهار کرد: شعر، رنگ و واژههای فارسی در این تجربه آموزشی نقش بنیادی دارند زیرا هر واژه حامل بار فرهنگی و عاطفی است.
نمایش گزیدهای از صفحات کتاب و کلیپ تصویری آن، پایانی دلپذیر بر مراسم بود. تصاویر کتاب با موضوعات محیط زیست، خانواده و اقوام ایرانی طراحی شدهاند و هر قطعه موسیقی در آن پیوندی با آثار آموزشی کلاسیک دارد تا کودک ضمن یادگیری، به جهان پیرامون خود نیز آگاه شود.
