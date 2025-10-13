مهلت جدید گمرک برای ارسال کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول تا ۳۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر کارگروه شورای گفتوگو، مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی در سامانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم این نشست، مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی بین ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا اول مرداد ۱۴۰۴ را که به بانک مرکزی ارسال و هنوز مستهلک نشدهاند، تا تاریخ ۳۰ آبان سال جاری در قالب فایل اکسل برای بانک مرکزی ارسال کند.
بانک مرکزی نیز طبق رویه گذشته موظف شد برای این پروندهها، فرآیند رفع تعهد ارزی را بهصورت مابهالتفاوت انجام دهد.
همچنین توافق شد ارسال و پذیرش کوتاژهای صادراتی مورد موقت فاقد قبض محصول مربوط به بعد از اول مرداد ۱۴۰۴ به بانک مرکزی متوقف شود و هیچ اقدام جدیدی در این زمینه از سوی بانک انجام نگیرد.
بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران، مهلت نهایی ارسال مدارک مربوط به این پروندهها ۳۰ آبان تعیین شده است.
در سالهای اخیر، ناهماهنگی میان سامانههای گمرک و بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی بوده است. اختلاف در ثبت قبض محصول، تاخیر در تأیید کوتاژها و تغییر مکرر دستورالعملها موجب انباشت پروندههای بلاتکلیف شده بود. تشکیل کارگروه ویژه در شورای گفتوگو با هدف همافزایی نهادی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گامی در جهت رفع این مشکلات ساختاری تلقی میشود.
