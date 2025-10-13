به گزارش خبرگزاری مهر، آفرین امامی گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از فضای سبز و درختان کهنسال کاخ گلستان، طرح آبیاری هوشمند با همکاری اداره کل پشتیبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه و به اتمام رسیده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ادامه داد: اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ با تأمین اعتبار لازم، به‌طور مؤثر در مدیریت مصرف آب و حفاظت از گیاهان مجموعه نقش خواهد داشت.

وی افزود: این سیستم آبیاری هوشمند متمرکز بر تأمین آب کافی برای فضای سبز مجموعه به ویژه درختان کهنسال موجود، طراحی شده و صرفه‌جویی در مصرف آب را نیز به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود اجرای این طرح، علاوه بر حفاظت از منابع آبی، هزینه‌های نگهداری فضای سبز کاخ را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

امامی همچنین به پروژه مطالعه استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با پروژه آبیاری هوشمند، مطالعه‌ای در سطح کل مجموعه آغاز شده است تا امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق بخش‌هایی از کاخ مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی در یک بنای تاریخی انجام می‌شود و پس از اتمام مطالعات، برنامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.