آغاز مرمت کاخ مروارید تا یکماه آینده/ تلاش کردیم بدتر نشود

ابوالفضل عبیدی در گفتگو با مهر، درباره وضعیت مرمت و بازسازی کاخ مروارید کرج با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهسازی فضای سبز آن گفت: سال گذشته در مقطعی به علت سوخته بودن دو پمپ سیستم آبیاری کاخ، برای مدتی کار احیای فضای سبز این مجموعه به تاخیر افتاد اما پس از رفع مشکل، احیای محوطه سبز کاخ آغاز شد.

وی افزود: سال گذشته اعتبار خوبی از محل اعتبارات ملی برای ایجاد زیرساختهای فضای سبز کاخ تخصیص یافت و با احیای سیستم آبیاری، هم اکنون تمام درختان این کاخ هرس شده و سر وسامان پیدا کرده است.

عبیدی با بیان اینکه مالکیت کاخ مروارید در اختیار میراث فرهنگی است، از آغاز عملیات مرمت و بازسازی این کاخ تا یک ماه دیگر خبر داد.

رایزنی برای افزایش اعتبار

وی گفت: مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای حفاظت، مرمت، بازسازی و ساماندهی کاخ در نظر گرفته شده اما درصدد هستیم تا پایان سال مالی جاری (پایان تیرماه امسال) با همکاری استانداری آن را تا یک میلیارد تومان افزایش اعتبار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز در پایان اظهار داشت: این کاخ آسیب جدی دیده است و مرمت آن به عزمی جدی و اعتبار مناسب نیازمند است.

وی گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم وضعیت کاخ مروارید بدتر از آنچه هست، نشود.