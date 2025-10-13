به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نرم‌افزار متن باز با غلبه بر محدودیت‌های ارزیابی‌های سنتی به پزشکان کمک می‌کند تا روند پیشرفت بیماری و پاسخ به درمان‌ها را با دقت بیشتری رصد کرده و تصمیمات درمانی بهینه‌تری اتخاذ کنند.

نرم‌افزار VisionMD که به صورت محلی بر روی رایانه‌ها اجرا می‌شود و حریم خصوصی داده‌ها را تضمین می‌کند در حال حاضر در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته و پتانسیل بالایی برای متحول ساختن تحقیقات و مراقبت از اختلالات حرکتی دارد.

سهولت استفاده و قابلیت سفارشی‌سازی این ابزار آن را به یک دارایی ارزشمند برای پزشکان و محققان در سراسر جهان تبدیل کرده است.