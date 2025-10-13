  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

هوش مصنوعی به نبرد با پارکینسون می‌آید

هوش مصنوعی به نبرد با پارکینسون می‌آید

محققان دانشگاه فلوریدا ابزار هوش مصنوعی VisionMD را توسعه داده‌اند که با تحلیل ویدیوهای بیماران مبتلا به پارکینسون امکان ارزیابی دقیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر تغییرات حرکتی ظریف را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نرم‌افزار متن باز با غلبه بر محدودیت‌های ارزیابی‌های سنتی به پزشکان کمک می‌کند تا روند پیشرفت بیماری و پاسخ به درمان‌ها را با دقت بیشتری رصد کرده و تصمیمات درمانی بهینه‌تری اتخاذ کنند.

نرم‌افزار VisionMD که به صورت محلی بر روی رایانه‌ها اجرا می‌شود و حریم خصوصی داده‌ها را تضمین می‌کند در حال حاضر در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته و پتانسیل بالایی برای متحول ساختن تحقیقات و مراقبت از اختلالات حرکتی دارد.

سهولت استفاده و قابلیت سفارشی‌سازی این ابزار آن را به یک دارایی ارزشمند برای پزشکان و محققان در سراسر جهان تبدیل کرده است.

کد خبر 6620522
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها