امام جمعه سمنان خطاب به نیروی انتظامی: «امنیت» میراث شجاعت شماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاشهای فرماندهان و کارکنان این مجموعه گفت: حضور محسوس و نامحسوس نیروی انتظامی در شهرها و روستاها و محورهای مواصلاتی، ضامن امنیت عمومی است.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه امنیت و سلامتی دو نعمت بزرگ الهی هستند که معمولا کمتر به آنها توجه میشود، با اشاره به خطبه ۶ نهجالبلاغه افزود: حضرت امیرالمومنین علی(ع) فرمود قسم به خدا من مثل کفتار نیستم که با ضربات آرام [فریب میخورد] به خواب میرود تا او را شکار کنند، من علی هستم که به کمک حقطلبان زیادهخواهان را در هم میکوبم و در برابر ظالمین میایستم و با کسانی که فرمانبری دارند در برابر افراد عصیانگر میایستم، و از مرگ نمیهراسم تا آن روز فرا رسد. همواره تا امروز حق مرا نادیده گرفتهاند اما این امر باعث نمیشود فریب بخورم.
وی ادامه داد: این فرمایش مولای متقیان حضرت علی(ع) از اهمیت هوشیاری دائمی انسان و نیز همراهی مردم در تأمین امنیت حکایت دارد.
مطیعی فرمانبری نیروهای نظامی و انتظامی را عامل مهمی در موفقیت آنها عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باعث شجاعت میشود، توجه به این نکته است که همه ما روزی طعم مرگ را خواهیم چشید و البته جلوههای بارز آن را در هشتسال دفاع مقدس ملاحظه کردهایم.
نماینده ولیفقیه در استان با تاکید بر نقش آمادگی نیروهای مسلح برای غافلگیر نشدن در برابر دشمنان اظهار کرد: فرماندهان و مسئولان بههیچوجه نباید توسط دشمن غافلگیر شوند چرا که در چنین صورتی، ضربه محکمی از دشمن خواهند خورد.
امام جمعه سمنان با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: آنچه از شما عزیزان میماند خدمات صادقانه و خالصانه شما در حفظ امنیت مردم و دفاع از حقوق آنان است.
در ابتدای این دیدار سردار موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این مجموعه، برنامههای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در استان را تشریح کرد.
