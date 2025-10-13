رسولی:جهاد دانشگاهی در تبدیل علم به خدمت پیشگام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی صبح دوشنبه در نشست با رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار کرد: پژوهشگران این نهاد برای حل چالشهای اساسی و تبدیل علم به خدمت در جامعه پیشگام میباشند و براین اساس در سطح ملی کارنامه موفقی دارند.
وی افزود: جهاد دانشگاهی در حوزه مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، اشتغالآفرینی، فرهنگی و رسانهای از ظرفیت بالایی برخوردار است که میتواند از این ظرفیتها برای توسعه و حل چالشهای اساسی استان استفاده نماید.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل بیان کرد: مطالعات طرح کاربردی راهبری توسعه استان، طرح جامع گردشگری، پروفایل گردشگران استان، بحث انتظارات مردم از استانداری، طرح تقسیمات کشوری و نقشه مهندسی فرهنگی را از جمله طرحهای کاربردی است که توسط جهاد دانشگاهی اجرا و در اختیار مسئولین قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ماموریت جهاددانشگاهی کمک به حل مشکلات است، گفت: بیش از ۳۰۰ سرفصل در زمینههای آموزشی، علمی، مهارتآموزی برای کارکنان و خانوادهها و زبانآموزی تعریف شده که توسط اساتید این نهاد به جامعه هدف خدمات ارائه میشود.
رسولی با اشاره به حساسیت افکارعمومی نسبت به عملکرد حوزههای مختلف استان خصوصاً صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قبل از اینکه مطالبات مردم تبدیل به نارضایتی شود، باید انتظارات آنان احصاء و با افکارسنجی مستمر، مدیریت افکار عمومی دقیقتر و موثرتر هدایت شوند.
وی تصریح کرد: بحث ارتقاء کیفیت نان در اردبیل در طول سالهای گذشته یکی از معضلات اساسی مردم میباشد که در این راستا کار مقدماتی و جمعآوری اطلاعات توسط جهاد دانشگاهی انجام گرفته که به زودی نتایج این پژوهش در اختیار مردم و نهادهای مسئول قرار خواهد گرفت.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل شبیهسازی حیوانات، اصلاح ژنتیک دام، درمان ناباروری، درمان سرطان و ذخیره بندخون ناف را از کارکردهای موفق جهاد دانشگاهی عنوان کرد.
دراین جلسه رامین صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز بیان کرد: جهاد دانشگاهی با تجربهای که در طول این سالها کسب کرده میتواند در جهت رونق و گرهگشایی از صنعت استان نقش مهمی ایفا نماید و در این راستا باید نقشه راه صنعت استان با کمک دانشگاهیان، نخبگان و مردم تدوین شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد تفاهم نامهای بین جهاد دانشگاهی استان اردبیل و صنعت، معدن و تجارت استان در راستای استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی، نخبگان و دانشگاهیان برای رونق صنعت استان تنظیم و امضا شود.
