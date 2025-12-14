  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

رسولی:گیاهان دارویی اردبیل سرمایه‌ای برای سلامت خانواده‌های ایرانی است

اردبیل-رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت:پژوهش‌ها و دانش گیاهی جهاد دانشگاهی اردبیل، سرمایه و پشتوانه‌ای برای سلامت خانواده‌های ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی ظهر یکشنبه در نشست با هیئتی از کشور چین که در راستای همکاری مشترک در زمینه فرآورده‌های گیاهان دارویی برگزار شد؛ اظهار کرد: با توجه به فعالیت ۲۰و احد فناور در مرکز رشد گیاهان دارویی این نهاد، زمینه همکاری مشترک فراهم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اردبیل در حوزه گیاهان دارویی، افزود: پژوهش‌ها و دانش گیاهی جهاد دانشگاهی اردبیل، سرمایه و پشتوانه‌ای برای سلامت خانواده‌های ایرانی است.

در ادامه این نشست، هیئت چینی لیستی از گیاهان داوریی مورد تقاضا را ارائه داده و لیستی از گیاهان دارویی بومی استان اردبیل نیز توسط مدیر مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل به هیئت چینی ارائه شد.

در پایان مقرر شد تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین جهاددانشگاهی و هیئت چینی تداوم پیدا کند و به ترتیب اولویت در خصوص چند زمینه گیاهان دارویی با پشتوانه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل قراردادهای همکاری منعقد شود.

