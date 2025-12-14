به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی ظهر یکشنبه در نشست با هیئتی از کشور چین که در راستای همکاری مشترک در زمینه فرآورده‌های گیاهان دارویی برگزار شد؛ اظهار کرد: با توجه به فعالیت ۲۰و احد فناور در مرکز رشد گیاهان دارویی این نهاد، زمینه همکاری مشترک فراهم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اردبیل در حوزه گیاهان دارویی، افزود: پژوهش‌ها و دانش گیاهی جهاد دانشگاهی اردبیل، سرمایه و پشتوانه‌ای برای سلامت خانواده‌های ایرانی است.

در ادامه این نشست، هیئت چینی لیستی از گیاهان داوریی مورد تقاضا را ارائه داده و لیستی از گیاهان دارویی بومی استان اردبیل نیز توسط مدیر مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل به هیئت چینی ارائه شد.

در پایان مقرر شد تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین جهاددانشگاهی و هیئت چینی تداوم پیدا کند و به ترتیب اولویت در خصوص چند زمینه گیاهان دارویی با پشتوانه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل قراردادهای همکاری منعقد شود.