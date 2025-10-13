  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

کشف ۵۸۵ کیلو الیاف آغشته به شیشه در فرودگاه اصفهان؛ قاچاقچی دستگیر شد

کشف ۵۸۵ کیلو الیاف آغشته به شیشه در فرودگاه اصفهان؛ قاچاقچی دستگیر شد

اصفهان- پلیس فرودگاه اصفهان ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به شیشه را که قرار بود به اروپا ارسال شود، کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس حین کنترل مرسولات پستی در فرودگاه اصفهان که قرار بود به یکی از کشورهای اروپایی ارسال شود، به ۴۴ بسته الیاف مشکوک شدند. پس از بررسی دقیق با استفاده از تجهیزات تخصصی، مشخص شد این بسته‌ها حاوی ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه هستند.

در همین ارتباط سردار رضا بنی‌اسدی‌فر فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، گفت: با دستور قضائی، ارسال‌کننده این مرسوله دستگیر و پرونده‌ای برای وی تشکیل شد که به همراه متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.

وی با تأکید بر خطرات جدی مواد مخدر، به خانواده‌ها هشدار داد و اظهار کرد: پلیس با اقتدار و قاطعیت با سوداگران مرگ برخورد خواهد کرد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، همچنین حفاظت از جامعه و تأمین امنیت را وظیفه‌ای عاشقانه برای نیروی انتظامی دانست و بر مشارکت همگانی برای مقابله با این معضل تأکید کرد.

کد خبر 6620776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها