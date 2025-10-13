کارشناس فلسطینی: مقاومت ۸۰ درصد اسرای قدیمی فلسطین را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، در حالی که امروز در ازای ۲۰ اسیر صهیونیستی نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از اسرای فلسطینی و بازداشت شدگان از زندانهای رژیم اشغالگر آزاد میشوند، یک کارشناس برجسته فلسطینی اعلام کرد که ۱۳۷ نفر از قدیمیترین اسرای فلسطینی در فهرست کسانی قرار دارند که امروز به عنوان بخشی از معامله جدید تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اشغالگران آزاد خواهند شد.
ریاض الاشقر، محقق و مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطینی در گفتگو با خبرگزاری شهاب اظهار داشت که قدیمیترین و مسنترین اسرای فلسطینی کسانی هستند که بیش از ۲۰ سال متوالی را در زندانهای رژیم اشغالگر گذراندهاند. این اسرا به حبس ابد یا حبس برای دهههای طولانی محکوم شده بودند. تعداد این اسرا قبل از توافقهای قبلی در چارچوب «طوفان آزادگان» ۵۴۳ نفر بود که از این تعداد ۲۹۹ نفر در طول مراحل قبلی تبادل اسرا در ماههای فوریه و ژانویه گذشته آزاد شدند و ۲۴۴ نفر از آنها هم تا امروز در زندان ماندند.
وی افزود: توافق جدید شامل آزادی ۱۳۷ نفر از ۲۵۰ اسیر محکوم به حبس ابد یا احکام سنگین است که شامل ۵۶ درصد کل اسرای قدیمی با احکام سنگین میشوند که بعد از مراحل قبلی تبادل اسرا در زندانهای دشمن مانده بودند.
ریاض الاشقر گفت که تعداد کل اسرای قدیمی آزاد شده در توافقهای تبادل اسرا به ۴۳۶ اسیر میرسد که شامل ۸۰ درصد این اسرا هستند و همین به خودی خود یک دستاورد واقعی برای مقاومت فلسطین است.
وی تاکید کرد: در میان اسرایی که قرار است در توافق جدید آزاد شوند ۸ اسیر بسیار قدیمی دیده میشود که قبل از توافق اسلو بازداشت شده بودند و چندین دهه را پشت میلههای زندان گذراندهاند. این افراد عبارتند از: «سمیر ابو نعمه»، پیشکسوت اسرای قدس که از سال ۱۹۸۶ بازداشت شده بود. «محمد عادل داود»، پیشکسوت اسرای قلقلیه که از سال ۱۹۸۷ بازداشت شده بود. «ناصر حسن ابو سرور» و «محمد جمیل ابوسرور»، قدیمیترین اسیربیت لحم که در سال ۱۹۹۳ بازداشت شدند. «محمود عیسی» از قدس که در سال ۱۹۹۳ بازداشت شد. «محمد و عبدالجواد شمسنه»، دو برادری که از سال ۱۹۹۳ بازداشت شده بودند و «علاء الکرکی»، اهل الخلیل که از سال ۱۹۹۳ بازداشت شده بود.
این کارشناس فلسطینی تاکید کرد: آنچه که محقق شده یک دستاورد ملی برای مردم و مقاومت فلسطین است. در ابتدای جنگ، صهیونیستها هرگونه آزادی اسرای فلسطینی را به طور کامل رد و تاکید کرده بودند که اسرای خودشان را با زور آزاد میکنند، اما با این حال بعد از دو سال کشتار، ویرانی و جنایت مجبور به پذیرش توافقی شدند که بر اساس آن، مقاومت صدها اسیر خود را که اشغالگران قبلاً آنها را خطرناک توصیف کرده بودند، آزاد میکند.
الاشقر افزود: توافق طوفان آزادگان در مراحل مختلف خود مهمترین و بزرگترین توافق تبادل اسرا در تاریخ درگیری با اشغالگران است؛ چه از نظر تعداد اسرای آزاد شده و چه دستهبندی آنها. این یک توافق تاریخی و دستاوردی بیسابقه برای مقاومت فلسطین است که همه معیارها و خط قرمزهای اعمال شده توسط اشغالگران در توافقهای قبلی را شکست.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل این معامله به منزله پایان دادن به تکبر صهیونیستها و خنثی کردن تلاشهای آنها در تبدیل کردن زندانها به گورستان اسرای فلسطینی و مکانی برای شکنجه روانی و جسمی آنها بود. این معامله همچنین سیاست صهیونیستها در ناامید کردن جوانان فلسطینی و بازداشتن آنها از مقاومت به خاطر ترس از احکام حبس ابد را ناکام گذاشت.
این تحلیلگر فلسطینی در پایان تاکید کرد: تکمیل توافق تبادل اسرا همچنین تلاشهای صهیونیستها برای در هم شکستن پایداری و مقاومت اسرای فلسطینی به ویژه در زندان بدنام «سدی تیمان» را شکست داد. مقاومت فلسطین به وعده خود به اسرا عمل و ثابت کرد که هرگز اسرا را فراموش نکرده است. به طور کلی توافق طوفان آزادگان مرحله جدیدی در معادله درگیری با اشغالگران را نشان میدهد.
نظر شما