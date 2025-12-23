  1. استانها
  2. اردبیل
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

رشیدی:برنامه‌های پرورشی در مدارس اردبیل با رویکردی عمیق اجرا شود

اردبیل-مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت:برنامه‌های پرورشی در مدارس اردبیل با رویکردی عمیق اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم صبح سه شنبه در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی و معاونان آموزشی مناطق و نواحی استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: این گردهمایی با عنوان «افق نو در تربیت» با هدف هم‌اندیشی، تبادل تجربیات و تبیین راهبردهای نوین تربیتی در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و تقویت هویت ایرانی اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد.

وی با تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزود: یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش آسیب‌های اجتماعی، الگوسازی صحیح و هدفمند برای دانش‌آموزان است که این امر با توجه ویژه به نمادهای ارزشمند ایرانی اسلامی، تقویت هویت دینی و ملی و تبیین سیره و سبک زندگی شهدا محقق می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: مدارس به‌عنوان کانون اصلی تربیت نسل آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در نهادینه‌سازی ارزش‌ها، ارتقای سرمایه اجتماعی و مصون‌سازی دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی دارند و لازم است برنامه‌های پرورشی با رویکردی عمیق، کاربردی و متناسب با نیازهای روز جامعه اجرا شود.

همچنین «سعید دهنوی» معاون برنامه‌ریزی امور تربیتی اداره‌کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌ها و رویکردهای تحولی حوزه پرورشی گفت: بسته «ایرانمون» یکی از طرح‌های تحولی مهم در حوزه پرورشی است که با هدف تقویت هویت ملی، انسجام فرهنگی و افزایش احساس تعلق دانش‌آموزان به ایران اسلامی طراحی شده و اجرای اثربخش آن در مدارس نیازمند توجه ویژه، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه عوامل آموزشی و پرورشی است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت این بسته تربیتی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای هویت دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

