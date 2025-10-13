  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

دادستان شوش: با هرگونه گران‌فروشی و اخلال در بازار برخورد می‌شود

دادستان شوش: با هرگونه گران‌فروشی و اخلال در بازار برخورد می‌شود

اهواز - دادستان شوش گفت: از ابتدای سال جاری ۸۵ واحد صنفی متخلف پلمب شد و دستگاه قضایی با همکاری نهادهای نظارتی با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام بازار به‌صورت قاطع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم‌الهی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در شرایط اقتصادی کنونی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با سودجویانی است که با افزایش خودسرانه بهای کالاها، موجب فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دادستانی شوش با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرح‌های مشترک بازرسی و نظارت را در سطح بازار اجرا کرده است.

دادستان شوش با اشاره به انجام ۵۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها ۸۵ واحد صنفی متخلف پلمب و ۲۴۰ واحد دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

کرم‌الهی ادامه داد: این بازرسی‌ها شامل واحدهای عرضه پوشاک، لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های مواد غذایی بوده و هدف اصلی از اجرای آن، ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق شهروندان است.

وی با تأکید بر اینکه «امنیت اقتصادی» بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی جامعه است، تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی موظفند نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و از هرگونه تخلف در عرضه کالا خودداری کنند.

کد خبر 6620860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها