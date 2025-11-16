به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه با هدف بررسی وضعیت تأمین کالاها و پایداری اقتصادی، به ریاست عبدالوحید محمدی، معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد.

محمدی در این نشست با اشاره به تجارب دوران بحرانی اخیر، بر لزوم آمادگی کامل برای مقابله با شرایط پیش‌بینی‌نشده تأکید کرد و گفت: حفظ ثبات بازار و تأمین سفره مردم در هر بحران، اولویتی ملی است که از بسیاری الزامات دیگر نیز اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه ثبات کنونی بازار نباید موجب غفلت مدیران شود، اظهار داشت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد در لحظات دشوار، همکاری مردم و مسئولان رمز عبور از بحران است، اما این همدلی باید با برنامه‌ریزی مداوم و آماده‌باش دائمی همراه باشد.

معاون صمت کرمانشاه نقش اصناف و اتحادیه‌ها را در مدیریت بازار محوری دانست و افزود: تعامل سازنده میان دستگاه‌های دولتی و فعالان صنفی باید جایگزین نگاه دستوری شود تا مشکلاتی نظیر مالیات، بیمه و توزیع کالا به‌صورت مؤثرتر حل‌وفصل شود.

وی با اشاره به چالش تأمین کالا در روزهای بحرانی تأکید کرد: اتکا به ظرفیت‌های بومی و تقویت انبارهای کالایی در شهرستان‌ها، خط قرمز مدیریت بازار است و نباید منتظر کمک از استان‌های همجوار ماند.

محمدی با یادآوری تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از اعتراضات صنفی گفت: شنیدن مطالبات صنوف وظیفه مسئولان است، اما باید مراقب بود که این مطالبات زمینه‌ای برای بی‌ثباتی بازار فراهم نکند.

وی افزود: همکاری مستمر اتاق اصناف، فرمانداری، نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران لازمه حفظ آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: نظارت دقیق بر انبارها، کنترل قیمت‌ها و تفکیک میان اقدام صنفی مشروع و تخلف، از الزامات اصلی بازار پایدار است. هرگونه کوتاهی در تأمین کالا، می‌تواند به نگرانی مردم و اختلال در نظم اقتصادی بینجامد.

محمدی در پایان با تأکید بر روحیه ملی‌گرایانه و وحدت اجتماعی گفت: در شرایط تهدید، دشمن میان اقوام و مذاهب تفاوتی نمی‌گذارد، بنابراین همه ما به عنوان مدیر و خدمتگزار، موظفیم بدون هیچ تمایزی در خدمت مردم باشیم.

وی از رؤسا و اتحادیه‌های صنفی خواست در صورت وجود مشکلات، آنها را به‌صورت مستند به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت منتقل کنند تا راه‌حل‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.