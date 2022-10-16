به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زیدوند اظهار داشت: یکی از معلولیت‌های تحت پوشش بهزیستی معلولیت بینایی است به‌طوری‌که در حال حاضر از بهزیستی استان مرکزی تعداد چهار هزار و ۱۰۳ نفر کم‌بینا و نابینا خدمات دریافت می‌کنند.

سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت: افراد دارای معلولیت بینایی نیازمند پس از تشکیل پرونده توان‌بخشی و شرکت در کمیسیون تشخیص نوع و شدت معلولیت و تأییدیه از این کمیسیون می‌توانند با توجه به دستورالعمل‌های سازمان و شدت معلولیت خدمات دریافت کنند.

زیدوند بیان کرد: اولین مسئله‌ای که این افراد را دائماً تحت‌فشار قرار می‌دهد موضوع عدم ایمنی محیط‌های شهری است و حضور و تردد در محیط‌های شهری پیش‌شرط هرگونه مشارکت و استفاده این افراد از محیط‌های فرهنگی، آموزشی و… است.

وی افزود: تمامی افراد حق دارند صرف‌نظر از میزان توانمندی و هر موقعیت دیگر از امکانات شهری و حق طبیعی خود بهره بگیرند و با توجه به اینکه حضور فعال و مستقل افراد با معلولیت بینایی در سطح جامعه نیازمند طراحی محیط و مبلمان شهری متناسب با نیازهای این افراد است، این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها و آگاهی عموم مردم نسبت به این موضوع است.

سرپرست بهزیستی استان مرکزی خدمات بهزیستی به کم‌بینایان و نابینایان تحت حمایت را پرداخت مستمری، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش آموزان و پرداخت شهریه دانشگاه دانشجویان، پرداخت کمک‌هزینه ایاب و ذهاب، پرداخت کمک‌هزینه خرید تجهیزات و وسایل کمک توان‌بخشی شامل عصای سفید، اسپیکر، ساعت گویا، ماشین‌حساب گویا، لوح و قلم، برنامه‌های نرم‌افزاری نابینایان، معافیت فرزند ذکور دارای شرایط، پرداخت وام اشتغال و… برشمرد.

این مسئول اظهار داشت: پیشگیری والاترین رسالت سازمان بهزیستی است و انجام غربالگری بینایی کودکان یکی از فعالیت‌های شاخص بهزیستی استان در موضوع کم بینایی و نابینایی است و نتیجه و تأثیر در کاهش تعداد اختلالات نابینایی مؤثر و قابل تأمل است.