به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه نیروی انتظامی در تأمین امنیت استان، گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم پاسداری از آرامش مردم قرار دارد و وظیفه دستگاه‌های فرهنگی است که در کنار این نهاد ارزشمند، در زمینه ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: معرفی بیشتر بوشهر پایتخت قرآنی، و همچنین طریق الحسین در سطح استان که مصوبه ستاد اربعین و شورای فرهنگ عمومی استان است، نقش مهمی در ارتقا فرهنگی استان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

سردار سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز ضمن تشکر از حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: نیروی انتظامی همواره در کنار نهادهای فرهنگی و مذهبی ایستاده و از برنامه‌هایی که منجر به افزایش آگاهی دینی و اجتماعی مردم می‌شود، حمایت می‌کند.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام قادری به منظور تقدیر از خدمت‌رسانی مطلوب نیروی انتظامی استان در ایام اربعین حسینی و تأمین امنیت پایدار، کتیبه «هم‌عهدی بوشهر طریق الحسین» را به سردار سوسنی اهدا کرد.