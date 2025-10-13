  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

کتیبه «هم‌عهدی» به فرمانده انتظامی استان بوشهر اهدا شد

بوشهر- کتیبه «هم‌عهدی بوشهر طریق الحسین» از سوی اداره‌کل تبلیغات اسلامی به فرمانده انتظامی بوشهر اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه نیروی انتظامی در تأمین امنیت استان، گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم پاسداری از آرامش مردم قرار دارد و وظیفه دستگاه‌های فرهنگی است که در کنار این نهاد ارزشمند، در زمینه ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: معرفی بیشتر بوشهر پایتخت قرآنی، و همچنین طریق الحسین در سطح استان که مصوبه ستاد اربعین و شورای فرهنگ عمومی استان است، نقش مهمی در ارتقا فرهنگی استان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

سردار سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز ضمن تشکر از حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: نیروی انتظامی همواره در کنار نهادهای فرهنگی و مذهبی ایستاده و از برنامه‌هایی که منجر به افزایش آگاهی دینی و اجتماعی مردم می‌شود، حمایت می‌کند.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام قادری به منظور تقدیر از خدمت‌رسانی مطلوب نیروی انتظامی استان در ایام اربعین حسینی و تأمین امنیت پایدار، کتیبه «هم‌عهدی بوشهر طریق الحسین» را به سردار سوسنی اهدا کرد.

