رینگ سوم راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اتصال و جوشکاری بلوکهای واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال اجراست تا پس از تشکیل رینگ یکپارچه در ماههای آتی، عملیات بتنریزی این واحد انجام شود. نصب ۱۲ قطعه بلوک رینگ سوم پوسته محافظ داخلی ساختمان راکتور، علیرغم شرایط نامساعد جوی از قبیل بارندگی و بادهای شدید فصلی با رعایت اصول ایمنی پس از چهار هفته به اتمام رسید.
با نصب رینگ (حلقه) سوم، ارتفاع محفظه ساختمان راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با افزایش ۱۴ متری به ۴۰ متر رسیده است. دریچه انتقال تجهیزات به ساختمان راکتور در این رینگ قرار دارد که با توجه به وزن ۱۴۰ تنی این قطعه در مقایسه با سایر قطعات (با میانگین وزنی حدود ۶۰ تن)، نصب آن با حساسیتی ویژه و انجام تدابیر ایمنی خاص، انجام شد. گفتنی است بر اساس برنامهریزیها، در سال ۲۰۲۶ رینگ چهارم محفظه داخلی ساختمان راکتور نصب خواهد شد.
