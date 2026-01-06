  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

رینگ سوم راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نصب شد

رینگ سوم راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نصب شد

عملیات نصب بلوک‌های رینگ (حلقه) سوم پوسته محافظ داخلی ساختمان راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اتصال و جوشکاری بلوک‌های واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال اجراست تا پس از تشکیل رینگ یکپارچه در ماه‌های آتی، عملیات بتن‌ریزی این واحد انجام شود. نصب ۱۲ قطعه بلوک رینگ سوم پوسته محافظ داخلی ساختمان راکتور، علیرغم شرایط نامساعد جوی از قبیل بارندگی و بادهای شدید فصلی با رعایت اصول ایمنی پس از چهار هفته به اتمام رسید.

با نصب رینگ (حلقه) سوم، ارتفاع محفظه ساختمان راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با افزایش ۱۴ متری به ۴۰ متر رسیده است. دریچه انتقال تجهیزات به ساختمان راکتور در این رینگ قرار دارد که با توجه به وزن ۱۴۰ تنی این قطعه در مقایسه با سایر قطعات (با میانگین وزنی حدود ۶۰ تن)، نصب آن با حساسیتی ویژه و انجام تدابیر ایمنی خاص، انجام شد. گفتنی است بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در سال ۲۰۲۶ رینگ چهارم محفظه داخلی ساختمان راکتور نصب خواهد شد.

رینگ سوم راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نصب شد

کد خبر 6715350
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها