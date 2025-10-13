اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در پی فوت یک دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آمده است: امروز حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط گردید که متأسفانه منجر به فوت ایشان شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس ۱۱۵، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می‌رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در دست بررسی می‌باشد که اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه رسمی دانشگاه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.