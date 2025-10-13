  1. استانها
اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در پی فوت یک دانشجو

تبریز- روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در پی حادثه ناگوار سقوط منجر به فوت دانشجوی این دانشگاه اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آمده است: امروز حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط گردید که متأسفانه منجر به فوت ایشان شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس ۱۱۵، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می‌رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در دست بررسی می‌باشد که اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه رسمی دانشگاه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

