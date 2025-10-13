به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی، اطلاعیه و شیوه‌نامه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علامه‌طباطبائی را منتشر کرد.

فرایند ثبت‌نام در دو مرحله؛ ثبت‌نام الکترونیکی و ارائه اصل مدارک به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

زمان ثبت‌نام غیرحضوری (الکترونیکی) از ساعت ۱۳ امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود. لازم است همه پذیرفته‌شدگان با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به نشانی https://ems.atu.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

زمان ثبت‌نام حضوری از روز شنبه ۱۰ آبان ماه تا روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در سایت دانشگاه، در دانشکده محل تحصیل انجام می‌شود.

در صورتی که هر یک از مراحل بر اساس زمان‌بندی اعلام شده انجام نشود، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی جهت انجام صحیح مراحل پذیرش و ثبت‌نام، ضروری است دستورالعمل‌های اینجا آمده است را به دقت مطالعه و مدارک مورد نیاز را به صورت کامل آماده کنند.