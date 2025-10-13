هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار ظهر سه شنبه (۲۲ مهر ماه) و پایان آن عصر چهارشنبه (۲۳ مهر) خواهد بود.
وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر)، گرد و خاک محلی موقت در برخی نقاط ساحلی از مخاطرات این هشدار خواهد بود.
منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.
افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا از اثرات این مخاطره خواهد بود.
اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
