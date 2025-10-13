چمران: هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با قدردانی از انتشار کتاب گفت: خوشحالم که چنین کتابی منتشر شده است؛ اثری که موجب میشود بیش از پیش به ایرانی بودن خود افتخار کنیم و این واقعاً جای افتخار دارد.
چمران با اشاره به پیوند عمیق میان هویت ملی و دینی ایرانیان افزود: یکی از بزرگترین افتخارات ما این است که ایرانی مسلمان هستیم؛ این ترکیب ارزشمند، بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی ملت ما را تشکیل میدهد.
وی همچنین از حسین خادمی عنصرودی، نویسنده و ناشر کتاب، بابت انتشار این اثر فرهنگی تشکر و قدردانی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر ارزش و جایگاه هویت ایرانی گفت: ایرانی بودن واقعاً افتخار دارد و این سخن را نه از سر تعصب، بلکه از سر باور عمیق بیان میکنم.
چمران افزود: شهید مصطفی چمران همواره میگفت که در کشورهای مختلف دنیا زندگی کرده و با ملتهای گوناگون از نزدیک آشنا شده، اما هیچ مردمی را مانند مردم ایران نیافته است. او تأکید داشت که ویژگیهای مردم ایران در دنیا کمنظیر است.
وی ادامه داد: هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است که در کنار هم هویتی بیبدیل و ارزشمند را شکل داده است. این ترکیب زیبا، مایه افتخار هر ایرانی است و باید از آن پاسداری کرد.
چمران در پایان خاطرنشان کرد: ما به ایرانی بودن خود میبالیم و باید این احساس هویت و افتخار را در نسلهای آینده نیز تقویت کنیم.
