به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی ظهر دوشنبه در نشست خبری بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز با بیان اینکه در ۱۲ روز جنگ اخیر، خبرنگاران با انعکاس درست و بهموقع اخبار، نقش مهمی در حفظ آرامش مردم ایفا کردند و این امر شایسته تقدیر است، گفت: مدرسهسازی مسیر رشد و توسعه جامعه است و هر سرمایهگذاری در این حوزه بازدهی چندبرابر دارد.
وی ضمن قدردانی از خیرین مدرسهساز، از نقش بیبدیل آنها در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی استان یاد کرد و خاطرنشان کرد: خیرین با فداکاری و همراهی مردم، به یاری دولت آمدهاند و کمکهایشان در تکمیل پروژهها، تجهیز مدارس و ایجاد فضای مناسب آموزشی بینظیر است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره ادامه داد: برگزاری سالانه این جشنواره نشاندهنده اهمیت جایگاه خیرین در توسعه آموزش و پرورش است.
وی با تاکید بر رویکرد جدید جشنواره مبنی بر دعوت از خانواده خیرین برای نشان دادن ارزش و جایگاه خانوادههای ایشان، اظهار کرد: محور اصلی جشنواره امسال در سطح کشور و استان نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم قرار داده شده است.
فتحی ادامه داد: این یک طرح مهندسی شده بود که توسط رئیسجمهور مطرح و شیوهنامه آن در قالب هفت تا هشت برنامه به استانها ابلاغ شد و هدف، تمرکز بر حل نظام مسائل مهم هر استان است.
وی افزود: این طرح برای رفع مشکلات حاد و مقطعی طراحی شده و در هفت بند شامل پیگیری پروژههای نیمهتمام، سولهها، کانکسها، مدارس سنگی، پروژههای مسکن مهر و تجهیزات، تعریف شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان به نحوه اجرای این طرح در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: به دستور استاندار، بیش از ۲۰ جلسه با حضور فرمانداران، بخشداران، مدیران آموزش و پرورش و مجمع خیرین تشکیل شد و برای هر پروژه، یک مسئول پروژه مردمی انتخاب شد.
وی اظهار کرد: وظیفه این مسئول، گزارشدهی مستمر از روند پیشرفت پروژه از طریق سامانه و همچنین پیگیری و تأمین منابع مالی مورد نیاز با کمک و مشارکت مردم است.
فتحی در خصوص طرح ملی نهضت عدالت در آموزش و پرورش، گفت: این طرح با مشارکت مردم و خیرین اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۲۴۶ پروژه آموزشی با بیش از ۱۴۹۵ کلاس درس تعریف شده است که تاکنون ۱۲۸ پروژه با اعتبار ۱,۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است، تصریح کرد: برای هر پروژه مسؤولین مردمی تعیین شدهاند که وظیفه پیگیری و گزارش پیشرفت کار و تأمین منابع مالی از طریق مردم را بر عهده دارند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به طراحی و اجرای نزدیک به ۲۹۰ پروژه در سال گذشته، استانداردسازی بیش از ۱۹ هزار کلاس درس از ۲۳ هزار کلاس غیر استاندارد، خرید تجهیزات آموزشی و ورزشی به ارزش حدود ۱۷۰ میلیارد تومان، و اجرای پروژههای بزرگ مقیاس مدرسهسازی در استان خاطرنشان کرد: حمایت دولت در قالب قیر رایگان برای آسفالت مدارس امسال در بیش از ۵۵۰ هزار متر مربع آسفالت در مدارس استان انجام شده است.
فتحی به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و سلامت دانشآموزان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ۱۱۰ سرویس بهداشتی بازسازی در سال گذشته احداث و امسال با اولویت تفکیک سرویسهای بهداشتی در مدارس با سرویس بهداشتی مختلط، این برنامه ادامه خواهد یافت.
