رحیمی:۲۰ درصد جمعیت ایلام از خدمات بنیاد شهید بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در فضایی آکنده از معنویت و احترام، جمعی از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا دادگستری ایلام میزبان محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری بودند؛ دیداری که رنگ و بوی قدردانی، همدلی و وفاداری به ارزش‌های دفاع مقدس داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه ایلام در دوران دفاع مقدس گفت: جامعه ایثارگری استان بیش از ۱۱۱ هزار نفر را دربرمی‌گیرد، یعنی نزدیک به یک‌پنجم جمعیت استان.

به گفته وی این نسبت بالاترین میزان ایثارگری در کشور است و نشانه‌ای روشن از روحیه فداکاری مردم ایلام است.

رحیمی ضمن تقدیر از حمایت دادگستری استان افزود: امروز همدلی و همراهی دستگاه قضایی نقش مهمی در حل مشکلات ایثارگران دارد و می‌تواند راهگشای مسائل مربوط به مسکن، اشتغال و خدمات حمایتی آنان باشد.

در ادامه، حاضران با حضور در مزار مطهر شهید گمنام دادگستری ایلام، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید، بار دیگر بر ادامه راه آنان تأکید کردند.