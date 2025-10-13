bargh و ۳۰۰۰۱۲۱ تنها سرشماره های پیامکی توزیع برق شهر تهران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این شرکت در اطلاعیهای اعلام کرد؛ به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ میرساند قبوض الکترونیکی مربوط به بهای برق مصرفی مشترکان شهر تهران فقط از طریق پیامک با سرشماره bargh ارسال میشود. همچنین هرگونه اطلاع رسانی پیامکی در خصوص قطع احتمالی برق ناشی از حوادث، مانورهای شبکه و سایر موارد نیز از طریق سرشماره ۳۰۰۰۱۲۱ ارسال میشود.
از هموطنان درخواست میشود در صورت دریافت پیامک برق با سایر سرشماره ها اکیداً از بازکردن لینک ارسالی خودداری کرده وپیرو اطلاعیه پلیس فتا، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.
نظر شما