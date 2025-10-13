توحیدنیا: کنترل و نظارت بر قیمت ها در مشگین شهر باید تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین توحیدنیا عصر دوشنبه در شورای نظارت و تنظیم بازار با بیان تشدید کنترل و نظارت بر قیمت هااظهار کرد: افزایش خودسرانه قیمت اقلام اساسی، از ناحیه هیچکدام از اصناف قابل قبول نبوده و باید با قاطعیت نظارت و برخورد قانونی اعمال شود.

وی افزود: اتحادیه اصناف و تعزیرات حکومتی برابر شرح وظایف ابلاغی و قانون مجازات اسلامی و مفاد قانونی قید شده در بخش تعزیزات قانون موصوف باید با گران فروشان و کم فروشان برخورد کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان مشگین شهر از شهروندان درخواست کرد: در موقع خرید حتماً قیمت مندرج بر روی کالاهای عرضه شده را با قیمت نهایی کنترل و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی و کم فروشی و توجیهات غیر کارشناسی و غیر قانونی موارد را به ادارات صمت و تعزیرات گزارش کنند.