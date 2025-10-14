به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «جایگاه سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار شهری و شهر هوشمند» عصر سه‌شنبه به میزبانی شهرستان مشگین‌شهر و با مشارکت اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، فرمانداری شهرستان مشگین شهر، شهرداران مشگین شهر و قصابه، برگزار شد.

در این کارگاه احمد کنعان‌پور، مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل، با تأکید بر لزوم تحول در مدیریت شهری، اظهار کرد: شهرهای امروز برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین هستند. برگزاری چنین کارگاه‌هایی گامی مؤثر در جهت توانمندسازی مدیران و کارشناسان شهری برای جلب سرمایه و اجرای پروژه‌های هوشمند است.

مهدی بخشی فرماندار مشگین‌شهر نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری، خاطرنشان کرد: شهرستان مشگین‌شهر با دارا بودن قابلیت‌های گردشگری و اقتصادی، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران دارد. توانمندسازی شهرداری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی و هوشمندسازی شود و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد.

مدرسان این کارگاه نیز با ارائه نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری در شهرهای هوشمند، بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری تأکید کردند. آن‌ها نقش شهرداری‌ها را به عنوان پیشگامان توسعه پایدار برشمردند و خواستار برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از تجربیات جهانی در این زمینه شدند. این رویداد آموزشی با هدف تقویت مهارت‌های مدیران شهری در حوزه جذب سرمایه، مدیریت پروژه و به کارگیری فناوری‌های روز در راستای تحقق شهر هوشمند و پایدار به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل برگزار شد و فرصتی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملیاتی به شهرداری‌های تابعه فراهم آورد.

