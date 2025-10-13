رئیس کمیسیون عمران مجلس از پروژه متروی قم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر یک‌روزه محمدرضا رضایی کوچی رییس و برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استان قم، بعدازظهر دوشنبه بازدید از روند اجرایی فاز نخست پروژه متروی قم صورت گرفت.

در این بازدید، منان رئیسی و روانبخش نمایندگان قم در خانه ملت سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و عظیمی شهردار قم نیز حضور داشتند که گزارشی از آخرین پیشرفت‌های پروژه ارائه شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در حاشیه بازدید با تأکید بر اهمیت پروژه مترو در کاهش ترافیک شهری و تسهیل تردد زائران گفت: فاز نخست متروی قم هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است و با تأمین واگن‌ها، پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با دهه فجر و میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی افزود: تداوم این پروژه و تکمیل مسیر حرم تا جمکران نیازمند حمایت ویژه دولت و مجلس است و در قانون بودجه تلاش خواهیم کرد تا اعتبارات لازم و اوراق موردنیاز برای تکمیل مترو به این طرح اختصاص یابد.

رضایی کوچی با اشاره به منابع مالی اختصاص یافته برای پروژه، گفت: شهرداری قم بیش از دو هزار میلیارد تومان برای این طرح سرمایه‌گذاری کرده است و انتظار می‌رود دولت نیز در همین نسبت در تأمین مالی پروژه مشارکت کند تا شهروندان و زائران هرچه زودتر از خدمات حمل‌ونقل ریلی شهری بهره‌مند شوند.

در این بازدید، اعضای کمیسیون عمران ضمن بررسی وضعیت ایستگاه‌ها و زیرساخت‌های فاز نخست، راهکارهایی برای تسریع در تکمیل فازهای بعدی و توسعه شبکه مترو مورد بحث قرار دادند.

همچنین برنامه‌های آتی توسعه خطوط مترو از جمله اتصال مسیر حرم تا جمکران به تفصیل بررسی شد تا روند اجرایی پروژه با شتاب بیشتری ادامه یابد.

پروژه متروی قم به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمل‌ونقل شهری استان، با هدف کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد زائران و افزایش کیفیت حمل‌ونقل عمومی، مورد حمایت ویژه دولت و مجلس قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل آن، تحول قابل‌توجهی در نظام حمل‌ونقل شهری قم ایجاد شود.