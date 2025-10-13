قسام جسد ۴ اسیر اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری اعلام کردند که قسام شاخه نظامی حماس جسد چهار اسیر اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ داده است.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک مدعی شدند: از حماس می خواهیم که به توافق پایبند باشد و تلاشهای لازم را برای بازگردانیدن اجساد همه اسیران به عمل آورد.

ساعتی قبل، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای صلیب سرخ جهانی به منظور تحویل اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی، به منطقه‌ای در جنوب نوار غزه حرکت کرده‌اند و قرار است تابوت تعدادی از اسرای کشته شده را تحویل بگیرند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز این خبر را تأیید کرد و از وجود تابوت‌های اضافی خبر دادند.

از سوی دیگر یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: تحویل جسد چهار اسیر خلاف توافق انجام شده است و هر گونه تعلل و تاخیری در تحویل اجساد به مثابه نقض توافق است و ما اقدامی مشابه انجام خواهیم داد.