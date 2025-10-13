به گزارش خبرنگار مهر، شاهد احمدلو عصر دوشنبه در نشست خبری افتتاحیه نخستین جشنواره ملی سینمای کمدی ایران بابیان اینکه جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران؛ نقطه عطفی در رشد فیلم کوتاه کمدی است، گفت: فیلم کوتاه کمدی امروز به قالبی مستقل و قدرتمند در سینمای ایران تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه فرصتی کم‌نظیر برای معرفی و حمایت از فیلم کوتاه کمدی و استعدادهای جوان در این حوزه به شمار می‌رود، افزود: فیلم کوتاه کمدی امروز به عنوان قالبی مستقل و قدرتمند در سینمای ایران شناخته می‌شود. فیلم‌های کوتاه کمدی حاضر در جشنواره، نه تنها از نظر تکنیکی و روایی در سطح بالایی قرار دارند، بلکه برخی از آن‌ها به حدی خوش‌ساخت هستند که مخاطب با دیدن چند دقیقه از آن‌ها، گویی با یک فیلم سینمایی حرفه‌ای مواجه است.

وی ادامه داد: این موفقیت آسان به دست نیامده و پشت آن سال‌ها تلاش و سختی‌های فراوانی نهفته است که امروز منجر به تثبیت جایگاه فیلم کوتاه کمدی به عنوان ژانری مستقل و صاحب سبک شده است.

احمدلو با اشاره به تجربه داوری بیش از ۱۷۰ اثر گفت: کیفیت آثار به خصوص در ژانر کمدی بسیار قابل توجه بود و نشان‌دهنده رشد چشمگیر سینمای کوتاه ایران است. فیلم‌سازان جوان با ایده‌های خلاقانه و اجرای حرفه‌ای توانسته‌اند در عرصه‌های بین‌المللی نیز موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند.

عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران با تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان جشنواره افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و امکانات، دست‌اندرکاران با عشق و تعهد جشنواره‌ای مستقل و ارزشمند را برگزار کردند که بدون شک در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

احمدلو به ضعف اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری و نحوه ارسال آثار اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه برخی فیلم‌سازان حرفه‌ای از زمان برگزاری جشنواره و فرآیند ارسال آثار بی‌خبر بودند که این موضوع ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی را در دوره‌های بعدی آشکار می‌سازد تا همه علاقه‌مندان و فعالان حوزه فیلم کوتاه بتوانند به طور کامل در جشنواره حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم با مشارکت گسترده‌تر مدیران فرهنگی، هنرمندان و رسانه‌ها، جشنواره ملی سینمای کمدی ایران به جایگاهی شایسته در عرصه فرهنگی کشور دست یافته و بتواند نقش مؤثری در ارتقا ژانر کمدی و حمایت از فیلم‌سازان جوان ایفا کند.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های سینمای کمدی ایران با حضور ۲۴ اثر منتخب از سراسر کشور، از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه سال جاری در زنجان برگزار می‌شود. این رویداد فرهنگی با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق و فراهم کردن فضایی سالم برای رقابت فیلم‌سازان کمدی طراحی شده است و دبیری آن را ساسان قجر بر عهده دارد.