۳۷۰۰ زنجیره فعال اقتصادی در استان قم در حال فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایرانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اقتصادی استان قم اظهار کرد: اتاق بازرگانی نهادی است که همواره، فارغ از تغییرات سیاسی و حتی در دوران جنگ، نقش خود را در حفظ و پیشبرد اقتصاد کشور ایفا کرده و در حوزههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیتهای مؤثری داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم با بیان اینکه استان قم از ظرفیتهای بومی گستردهای در حوزههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی برخوردار است، افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷۰۰ زنجیره فعال اقتصادی در استان قم فعالیت دارند که در بخشهایی مانند تولید تجهیزات پزشکی، صنایع فولادی، مواد غذایی و صنایع کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.
ایرانی با اشاره به اهمیت تقویت صنایع بومی قم تصریح کرد: ظرفیتهای استان تنها محدود به بخشهای سنتی نیست و میتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه واحدهای دانشبنیان، زمینه جهش اقتصادی را در قم فراهم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی صنعت فرش قم گفت: فرش قم یکی از نمادهای اصیل هنر ایرانی و سرمایه فرهنگی کشور است اما امروز با چالشهای متعددی از جمله تأمین مواد اولیه و رقابت فشرده در بازارهای جهانی روبهروست و باید با حمایتهای هدفمند و برنامهریزی اصولی از این صنعت حمایت کرد تا جایگاه فرش قم در بازارهای بینالمللی احیا شود.
وی افزود: علاوه بر حوزه صنایع دستی، استان قم در زمینه تولید محصولات کشاورزی و غذایی نیز توانمندی قابل توجهی دارد. قم در حال حاضر سومین تولیدکننده تخممرغ کشور است که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای استان در تأمین نیازهای غذایی و توسعه زنجیرههای تولید است.
ایرانی با اشاره به روحیه جهادی فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: فعالان اقتصادی قم در شرایط مختلف، از جمله در دوران سخت جنگ تحمیلی و بحرانهای اقتصادی، با امید، پشتکار و تعهد، در مسیر رشد و توسعه کشور گام برداشتهاند و امروز نیز با وجود فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی، بخش خصوصی قم با انگیزه و همت بلند در صحنه تولید و تجارت حضور دارد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید زمینه مشارکت گستردهتر مردم و فعالان اقتصادی در تصمیمسازیها و اجرای برنامههای توسعهای فراهم شود و اگر این تعامل میان بخش خصوصی، دولت و حوزههای علمی و دینی تقویت شود، قم میتواند به الگویی موفق از پیوند اقتصاد و فرهنگ در کشور تبدیل گردد.
