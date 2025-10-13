  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

قطار محلی سمنان - مشهد حذف نمی‌شود

سمنان- فرمانداری سمنان با تکذیب شایعات مبنی بر توقف قطار محلی سمنان-مشهد، اعلام کرد این خط ریلی همچنان فعال است وهرگونه تغییر در خدمات عمومی تنها از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی، رئیس حوزه فرماندار و سخنگوی فرمانداری سمنان اعلام کرد: در پی انتشار برخی شنیده‌ها مبنی بر احتمال حذف قطار محلی مسیر سمنان – مشهد مقدس و انعکاس این دغدغه مندی ها، این موضوع با قید فوریت و به دستور و پیگیری مستقیم دکتر صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان بررسی شد.

وی ادامه داد: بر اساس استعلام‌های رسمی و پیگیری‌های انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط، خبر حذف قطار صحت ندارد و این خدمت حمل‌ونقلی همانند گذشته برقرار است.

سخنگوی فرمانداری سمنان در ادامه افزود: فرمانداری شهرستان سمنان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی و پیگیری فعالان اجتماعی، رسانه‌ای و مطالبه‌گران، تأکید می‌کند هرگونه تغییر در خدمات عمومی و زیربنایی شهرستان صرفاً از مسیر اطلاع‌رسانی رسمی اعلام خواهد شد.

