به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با اشراف اطلاعاتی بهدستآمده مبنی بر اینکه در یک واحد صنفی تالار در شهر خرمآباد، تعدادی از مهمانان در مراسم عروسی با استفاده از سلاح گرم مجاز و غیرمجاز اقدام به تیراندازی هوایی میکنند، دستور کار فوری صادر شد.
وی افزود: بلافاصله اکیپی از پرسنل اداره نظارت بر اماکن عمومی بهصورت پوششی و نامحسوس در مراسم مذکور حضور یافته و در جریان این حضور و پایش دقیق، تعداد دو دستگاه خودرو که افراد قانونشکن سلاحهای خود را در داخل آنها مخفی کرده بودند، شناسایی شدند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان با تأکید بر شناسایی کامل عاملان تیراندازی، گفت: طی این اقدام ضربتی و دقیق، افراد حامل سلاح و تیرانداز به طور کامل شناسایی که پس از تشکیل پرونده قضائی، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به سازمان اطلاعات انتظامی ارسال شد.
سرگرد کوهزادی، عنوان کرد: در پی تخلف صورتگرفته و عدم رعایت ضوابط انتظامی توسط واحد صنفی (تالار)، این مکان تا اطلاع ثانوی پلمب و پرونده مربوط به واحد صنفی نیز برای رسیدگی در جریان است. پلیس نظارت بر اماکن عمومی با جدیت بر رعایت همه مقررات و حفظ نظم عمومی توسط اصناف نظارت خواهد کرد و با متخلفان برخورد بازدارنده خواهد داشت.
نظر شما