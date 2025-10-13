زیباسازی ۲۷۶ مدرسه استان سمنان در قالب «حیاط پویا»

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک استان سمنان در محل آموزش و پرورش استان، بر مسئولیت جمعی نهادها برای تحقق «شهر دوستدار کودک» تأکید و از زیباسازی ۲۷۶ مدرسه استان در قالب «طرح حیاط پویا» خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت موضوع «شهر دوستدار کودک»، بر مسئولیت جمعی تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در قبال این موضوع تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداری دبیرخانه این کار را به عهده دارد، اما تک‌تک ما به عنوان یک شهروند، مدیر و کارشناس در قبال آن مسئولیم.

وی با اشاره به ایجاد فضاهای عمومی ایمن، در دسترس و شاد برای کودکان تأکید کرد که این امر تنها محدود به فضای شهری نیست و مدارس نیز باید چنین فضایی داشته باشند.

شریفی مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌ها را مهم دانست و بر برنامه‌هایی مانند شوراهای دانش‌آموزی و مشارکت آنان در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مدرسه به عنوان الگویی موفق اشاره کرد.

وی از ایمن‌سازی ورودی مدارس و توجه به مسیرهای پیاده‌روی دانش‌آموزان، حمایت‌های اجتماعی و روانی از کودکان با راه‌اندازی خطوط مستقیم پاسخگویی و خدمات مشاوره آنلاین برای دانش‌آموزان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی و المپیادهای درون‌مدرسه‌ای را به عنوان اقدامات انجام‌شده نام برد.

شریفی به آموزش حقوق کودکان به والدین و شهروندان و بر لزوم توانمندسازی والدین و آشنایی آنان با حقوق کودک و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه تأکید ویژه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای شهر دوستدار کودک، از زیباسازی و بهسازی ۲۷۶ مدرسه استان در قالب «طرح حیاط پویا» و اجرای نقاشی‌های دیواری در داخل و بیرون مدارس خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: برای تحقق شهر دوستدار کودک، باید فعالیت‌هایمان منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و با وحدت بیشتری پیش برود. بدون فعالیت‌های مدرسه، شهر دوستدار کودک به هدف خود نمی‌رسد.