بازدید معاون وزیر ارتباطات از غرفه همراه اول در رویداد «جیتکس ۲۰۲۵»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین افتتاحیه چهل‌وپنجمین دوره نمایشگاه جهانی جیتکس ۲۰۲۵، روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با بازدید شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی از سالن‌های نمایشگاهی برگزار شد و بزرگترین رویداد فناوری، هوش مصنوعی و استارتاپی جهان رسماً آغاز به کار کرد.

در نخستین روز از برگزاری این رویداد محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه اپراتور اول تلفن همراه کشور که مطابق سنوات گذشته با غرفه‌ای مستقل و با محوریت «نوآوری و آینده‌نگری» در جیتکس ۲۰۲۵ حاضر شده است، بازدید کرد.

وی ضمن آشنایی با سرویس‌های نسل نوین ارائه شده توسط همراه اول در بزرگترین رویداد فناوری جهان، از تلاش‌های تیم اجرایی و مدیران این اپراتور تقدیر کرد و حضور در رویدادهای بین‌المللی را گامی رو به توسعه دانست.

گفتنی است، همراه اول با تمرکز بر تحول دیجیتال و معرفی نسل جدید خدمات خود، در آدرس نمایشگاهی H۲۰-B۱۵ میزبان بازدیدکنندگان و فعالان فناوری از سراسر جهان است. جیتکس امسال با حضور بیش از شش هزار شرکت از ۱۸۰ کشور، نقطه تلاقی فناوری، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در مسیر شکل‌گیری آینده اقتصاد دیجیتال است.

همراه اول در این رویداد مجموعه‌ای از خدمات دیجیتال اپراتوری، طرح‌های کلان فناورانه، خدمات مالی هوشمند، دستیار گفت‌وگومحور (چت‌بات)، راهکارهای سازمانی، مصاحبه مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه پیشرفته خدمات هوشمند مشتریان، راهکارهای گردشگری دیجیتال، تجربه فراگیر بازدید از تخت جمشید و زیست هوشمند را به نمایش گذاشته است.