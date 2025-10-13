حریق کافه در بندرعباس بدون تلفات جانی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت اظهار کرد: ساعت ۱۰:۵۹ دقیقه صبح امروز (دوشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام آتشسوزی یک کافه واقع در بلوار دانشگاه، بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ آتشنشانی بندرعباس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محیط را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند و از گسترش آتش جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس در پایان گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن، اتصالی در سیستم برق اعلام شده است.
