حریق کافه در بندرعباس بدون تلفات جانی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت اظهار کرد: ساعت ۱۰:۵۹ دقیقه صبح امروز (دوشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام آتش‌سوزی یک کافه واقع در بلوار دانشگاه، بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی بندرعباس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محیط را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن، اتصالی در سیستم برق اعلام شده است.