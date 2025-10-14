آتش سوزی یک باب مغازه در سمنان

قدرت الله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک حادثه حریق همزمان با روز سه شنبه ۲۳ مهرماه در سمنان بیان کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک سوپرمارکت در خیابان مسکن مهر بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تیم‌های امدادی و آتش نشانی بلافاصله به این حادثه اعزام شدند، افزود: این حریق با هوشیاری شهروندان و تلاش آتش نشانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

سرپرست ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی سمنان همچنین با بیان اینکه این حریق محبوس و مصدوم نداشت، ابراز کرد: علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی سمنان در دست بررسی است.