  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

آتش سوزی یک باب مغازه در سمنان

آتش سوزی یک باب مغازه در سمنان

سمنان- سرپرست ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی سمنان از مهار آتش سوزی سوپرمارکت در مسکن مهر سمنان خبر داد.

قدرت الله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک حادثه حریق همزمان با روز سه شنبه ۲۳ مهرماه در سمنان بیان کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک سوپرمارکت در خیابان مسکن مهر بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تیم‌های امدادی و آتش نشانی بلافاصله به این حادثه اعزام شدند، افزود: این حریق با هوشیاری شهروندان و تلاش آتش نشانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

سرپرست ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی سمنان همچنین با بیان اینکه این حریق محبوس و مصدوم نداشت، ابراز کرد: علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی سمنان در دست بررسی است.

کد خبر 6603994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها