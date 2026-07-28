به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از مهار یک دستگاه خودرو در محله حسین‌آباد خبر داد و اظهار کرد: امروز سه‌شنبه ششم مرداد ۱۴۰۵ گزارش این حادثه به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در محله حسین‌آباد روبه‌روی استخر هفت‌تیر رخ داد که آتش‌نشانان از ایستگاه شماره ۸ پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به سایر قسمت‌های خودرو و محیط اطراف جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه علت این حادثه عمدی بوده است، گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم یا نجات‌یافته‌ای نداشت و عملیات آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محل این عملیات به پایان رسید.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در اطراف خودروهای خود مراتب را سریعاً به مراجع انتظامی گزارش دهند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

لیاقت همچنین از مهار حریق یک واحد مسکونی در منطقه بیست‌متری درخت سبز خبر داد و اظهار کرد: روز گذشته گزارش وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در بیست‌متری درخت سبز کوچه شاهد ۲۱ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۱۱ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در محل و اجرای عملیات اطفای حریق موفق شدند آتش را مهار کرده و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه علت این حادثه اتصالی برق بوده است، از شهروندان خواست نسبت به بازبینی دوره‌ای سیم‌کشی و تجهیزات برقی منزل به ویژه وسایل پرمصرف توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.