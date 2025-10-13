به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار رسمی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان با رشاد نبی اف وزیر حملونقل و ارتباطات جمهوری آذربایجان، آخرین وضعیت پروژههای مشترک در چارچوب کریدور بینالمللی شمال–جنوب مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان همراه بود، دو طرف بر اهمیت گسترش همکاریهای حملونقلی بهویژه در حوزه راهآهن و بنادر گیلان تأکید کردند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای بنادر انزلی و آستارا، از پیگیری ویژه برای راهاندازی قطار برنامهای در مسیر غربی کریدور شمال–جنوب و اعمال تخفیفهای تعرفهای در مسیرهای ترانزیتی خبر داد.
تکمیل راه آهن رشت- آستارا نقش مهمی در افزایش حجم ترانزیت دارد
استاندار گیلان نیز در این دیدار با تشریح موقعیت ممتاز استان در اتصال شبکههای ریلی و بندری کشور به قفقاز و دریای خزر، اعلام کرد: گیلان آمادگی دارد به قطب لجستیکی شمال کشور و محور ارتباطی تجارت ایران با کشورهای منطقه تبدیل شود.
وی افزود: با تکمیل پروژههای زیربنایی از جمله راهآهن رشت- آستارا و بهرهبرداری از زیرساختهای جدید در منطقه آزاد انزلی، گیلان میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش حجم ترانزیت کالا و تحقق اهداف کریدور شمال–جنوب ایفا کند.
در پایان این نشست، دو کشور بر تشکیل کمیتههای کارشناسی مشترک برای رفع موانع ناوگان ایرانی در مرزهای آذربایجان و توسعه همکاریهای بندری و ریلی توافق کردند.
