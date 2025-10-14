  1. بین الملل
ورود ۱۵۴ اسیر فلسطینی آزاد شده به مصر

دفتر امور اسرای فلسطینی از ورود ۱۵۴ اسیر آزاد شده از زندان‌های رژیم صهیونیستی به مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که ۱۵۴ اسیر آزاد شده در جریان تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی وارد مصر شدند. بر اساس توافق صورت گرفته این افراد بعد از آزادی از زندان‌های رژیم صهیونیستی تبعید می‌شدند.

در میان میان اسرا نام محمود العارضه مسئول عملیات «نفق الحریه» که مربوط به آزادی از زندان جلبوع در سال ۲۰۲۱ بود نیز به چشم می‌خورد.

طی روند تبادل اسرا که روز گذشته میان حماس و رژیم صهیونیستی صورت گرفت در برابر آزادی ۲۰ اسیر صهیونیست نزدیک به ۲ هزار اسیر فلسطینی از زندان‌های این رژیم رها شدند.

