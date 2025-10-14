به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که امروز با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات ارشد کشور برگزار شد، از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌پاس تدوین استانداردهای ملی در حوزه هوش مصنوعی تقدیر به‌عمل آمد.

در این مراسم، رئیس‌جمهور لوح سپاس ریاست جمهوری را به محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اهدا کرد.

در متن تقدیرنامه صادرشده آمده است: آنچه امروز در پرتو اهتمام مستمر و دلسوزانه شما و مجموعه آن پژوهشگاه در فعالیت‌های مربوط به استانداردسازی به دست آمده، نویدبخش استمرار حرکت در مسیر ارتقای کیفیت بوده و نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشور عزیزمان دارد. تلاش‌های بی‌دریغ مدیریت مدبرانه شما و فعالیت‌های دلسوزانه همکاران آن مجموعه و کسب عنوان دستگاه برگزیده جشنواره شهید سلیمانی طی سال ارزیابی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ سزاوار سپاس و قدردانی است.

گفتنی است پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همت مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان نقطه کانونی تدوین استانداردهای هوش مصنوعی کشور قرار گرفته و با هدف سامان‌دهی و جهت‌دهی به توسعه فناوری‌های هوشمند در کشور، تاکنون نقش محوری در تدوین و تصویب استانداردهای ملی این حوزه داشته است.

این دستاورد نشان‌دهنده جایگاه برجسته پژوهشگاه در سیاست‌گذاری، تحقیق و استانداردسازی فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در کشور است.