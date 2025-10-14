به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت نامنویسی در این مسابقات ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵(۹ آبانماه سال جاری) اعلام شده و مدارک مورد نیاز برای ثبتنام شامل کپی گذرنامه، فرم ثبتنام ممهور به مهر نهاد معرفیکننده و یک قطعه عکس پرسنلی است.
اداره کل امور اسلامی، اوقاف و زکات امارات اعلام کرد مرحله مقدماتی این مسابقات از ۳ نوامبر ۲۰۲۵(۱۲ آبانماه) آغاز میشود و تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) ادامه دارد و زمان برگزاری مرحله نهایی از ۲۰ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی (۳۰ دی تا ۱۰ بهمن سال جاری) است.
شرکتکنندگان این مسابقات باید حافظ کل قرآن و مسلط به احکام تجوید و تلاوت و دارای صوت خوبی باشند و سن آنان بیشتر از ۳۵ سال نباشد.
همچنین نهادهای رسمی معتبر در کشورهای محل سکونت شرکتکنندگان باید افراد را برای شرکت در این رقابت معرفی کنند و درخواستهای شخصی مستقیم بدون معرفی رسمی پذیرفته نخواهد شد.
داوطلبان شرکت در مسابقات قرآن جایزه امارات باید از سه نفر اول یکی از مسابقات مورد تأیید و معتبر بینالمللی باشند و این مسابقات در سه سال اخیر و قبل از دومین دوره رقابتهای قرآنی امارات برگزار شده باشد.
متقاضیان شرکت در مسابقه مشمول آزمونهای کتبی و شفاهی خواهند بود که توسط کمیته داوران بینالمللی برگزار میشود و همچنین ملزم به رعایت قوانین رفتاری و نظم و انضباط در تمام مراحل جایزه خواهند بود.
