آغاز نام‌نویسی در مسابقات بین‌المللی قرآن امارات

اداره کل امور اسلامی، اوقاف و زکات امارات از آغاز نام‌نویسی در دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن «جایزه امارات» در سال ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت نام‌نویسی در این مسابقات ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵(۹ آبان‌ماه سال جاری) اعلام شده و مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام شامل کپی گذرنامه، فرم ثبت‌نام ممهور به مهر نهاد معرفی‌کننده و یک قطعه عکس پرسنلی است.

اداره کل امور اسلامی، اوقاف و زکات امارات اعلام کرد مرحله مقدماتی این مسابقات از ۳ نوامبر ۲۰۲۵(۱۲ آبان‌ماه) آغاز می‌شود و تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) ادامه دارد و زمان برگزاری مرحله نهایی از ۲۰ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی (۳۰ دی تا ۱۰ بهمن سال جاری) است.

شرکت‌کنندگان این مسابقات باید حافظ کل قرآن و مسلط به احکام تجوید و تلاوت و دارای صوت خوبی باشند و سن آنان بیشتر از ۳۵ سال نباشد.

همچنین نهادهای رسمی معتبر در کشورهای محل سکونت شرکت‌کنندگان باید افراد را برای شرکت در این رقابت معرفی کنند و درخواست‌های شخصی مستقیم بدون معرفی رسمی پذیرفته نخواهد شد.

داوطلبان شرکت در مسابقات قرآن جایزه امارات باید از سه نفر اول یکی از مسابقات مورد تأیید و معتبر بین‌المللی باشند و این مسابقات در سه سال اخیر و قبل از دومین دوره رقابت‌های قرآنی امارات برگزار شده باشد.

متقاضیان شرکت در مسابقه مشمول آزمون‌های کتبی و شفاهی خواهند بود که توسط کمیته داوران بین‌المللی برگزار می‌شود و همچنین ملزم به رعایت قوانین رفتاری و نظم و انضباط در تمام مراحل جایزه خواهند بود.

