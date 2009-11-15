341 میلیارد ریال اعتبار برای خشکسالی بوشهر اختصاص یافت

نودر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اعتبار بر اساس شاخصهای جمعیت، برخورداری آب شرب شهری و روستایی، آسیب ‌پذیری منابع‌ آب، میزان سطح زیرکشت، تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی، مصرف سالانه آب کشاورزی و نزولات جوی است .

وی اظهار داشت: اولویت این اعتبارات در اجرای برنامه ‌های اضطراری مدیرت خشکسالی شامل اقدام‌ های اضطراری تأمین آب، تعویض چاه‌های قدیمی، حفر و تجهیز چاه‌های جدید، حفاظت و بهره‌ برداری شامل اصلاح و نوسازی شبکه‌ های فرسوده آب است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برگزاری همایش منطقه ای مدیریت خشکسالی در بوشهر در هفته آینده خبر داد، گفت: همایش منطقه ای مدیریت خشکسالی و بهره برداری از آبهای نامتعارف در کشاورزی استان با هدف تبادل اطلاعات و ارائه نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه خشکسالی و بحران آب و ارائه راهکارهای اجرایی مشخص در تاریخ 26 آبان ماه 88 در سالن مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ، برگزار می شود .

منفرد افزود: با خشکسالی های متوالی در چند سال گذشته به خصوص در سال زراعی گذشته که استان بوشهر را باکمترین میزان بارندگی در سطح کشور مواجه ساخت ، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مراکز علمی تصمیم به برگزاری این همایش در راستای مدیریت خشکسالی و ارائه راهکارهای کاربردی برای استفاده بهینه از آب های موجود استان به خصوص آب های نامتعارف نظیر آب دریا، آب های شور، آب های حاصل از زهکشی و آب های فاضلاب می باشد.

وی اظهار داشت: این همایش در قالب سه عنوان مدیریت خشکسالی، آبیاری و آب های نامتعارف تعریف شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر محورهای همایش را اصلاح الگوهای تولید در بخش کشاورزی سازگار با شرایط خشکسالی، روش ها و الگوهای پیش بینی و پهنه بندی خشکسالی در منطقه، بهره برداری از منابع آب های نامتعارف در کشاورزی، توسعه و روش های نوین کشت با تاکید بر مصرف بهینه آب، روش های استحصال، نگهداری و بهره برداری از منابع جدید آب، اثرات اجتماعیف اقتصادی و زیست محیطی خشکسالی؛ روش های نوین آبیاری، افزایش راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در کشاورزی، نقش برنامه ریزی و روش های مدیریتی در کاهش خسارات خشکسالی و ریسک آن، فناوری های نوین سازگار با شرایط خشکسالی و مدیریت سیستم های آبیاری عنوان کرد .