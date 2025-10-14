بازتاب نگاه فلسفی و انسانی جهانگیر الماسی در مستند «ساکن آسمان خیال» 

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «ساکن آسمان خیال»، به زندگی و کارنامه هنری جهانگیر الماسی، نویسنده و بازیگر نام آشنای سینمای ایران میپردازد که پنجشنبه بیست و چهار مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
رضا عباسی، کارگردان مستند «ساکن آسمان خیال»، درباره موضوع و انگیزه ساخت این فیلم گفت: جهانگیر الماسی، هنرمندی است که حضورش در سینما و تئاتر ایران همواره با نوعی تأمل، تفکر و دغدغهمندی همراه بوده است. در روزگاری که بسیاری از چهرههای مؤثر فرهنگی کمتر مورد توجه رسانه قرار میگیرند، ضروری است که تصویری واقعی از او برای نسل امروز ثبت شود.
وی با اشاره به جایگاه الماسی در سپهر هنری ایران افزود: استاد الماسی از نسلی است که سینما را تنها بهعنوان حرفه نمیدید. وی در تمام سالهای فعالیتش کوشیده تا هنر را در خدمت معنا و انسانیت قرار دهد؛ از بازیهای درخشانش در دهه شصت و هفتاد گرفته تا فعالیتهای پژوهشی و تألیفی اخیرش، همواره نوعی پیوند میان تفکر و عمل هنری در آثار ایشان دیده میشود.
او در ادامه به وجه کمتر شناختهشده جهانگیر الماسی نیز اشاره و اظهار کرد: شاید بسیاری ندانند که استاد الماسی علاوه بر بازیگری، پژوهشگر و نویسندهای جدی در حوزه هنر و سینماست؛ مقالات و کتابهایی در زمینه نقد و تحلیل آثار نمایشی و سینمایی نوشته و سالهاست به مطالعه و تدریس در این حوزه مشغول است. عضویت او در فرهنگستان هنر ایران نیز گواه همین دغدغه و نگاه عمیق وی به ساحت پژوهشی ِهنر است.
کارگردان مستند «ساکن آسمان خیال» تصریح کرد: ما در حافظه تاریخیمان نسبت به برخی از مفاخر هنری کمتوجه بودهایم. گاهی چهرههایی چون استاد الماسی که با آرامش و فروتنی کار کردهاند، در شلوغی زمانه دیده نمیشوند. به باور من، ثبت و روایت زندگی و اندیشه این نسل، نوعی پاسداشت حافظه هنری ایران است. اگر این کار را نکنیم، بخشی از تاریخ فرهنگیمان به تدریج فراموش میشود.
او در پایان گفت: سعی کردیم در مستند «ساکن آسمان خیال» نه فقط از مسیر هنری، بلکه از نگاه انسانی و فلسفی جهانگیر الماسی نیز سخن بگوییم؛ نگاهی که ریشه در عشق به مردم، مطالعه مداوم و مسئولیت اجتماعی دارد. این فیلم دعوتی است برای دیدن دوباره هنرمندی که همواره میان صحنه و زندگی، بهدنبال معنا بوده است.
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پیش روی دیدگان مخاطبان قرار میگیرد.
