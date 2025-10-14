به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات اقلیمی دیگر یک هشدار دوردست نیست؛ واقعیتی است که امروز زندگی ما و نسلهای آینده را تحت تاثیر قرار داده است. انتخاب میان تداوم وابستگی به سوختهای فسیلی یا حرکت به سمت انرژیهای پاک، مسئولیت مشترک همه ما است. در این گزارش به بررسی چالشهای سوختهای فسیلی، اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر و نقش صنایع و شهروندان در گذار به آیندهای سبز میپردازیم.
چرا سوختهای فسیلی مشکلسازند؟
بیش از ۸۰ درصد انرژی جهان همچنان از نفت، گاز و زغالسنگ تامین میشود؛ منابعی محدود که آثار مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارند. بخش عمده انتشار کربن در جهان ناشی از مصرف سوختهای فسیلی است که بهتنهایی مسئول حدود ۷۳ درصد گازهای گلخانهای به شمار میآیند. این روند باعث شده میانگین دمای زمین از دوران پیشاصنعتی تاکنون ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش یابد. اگر تغییر جدی ایجاد نشود، دمای زمین تا پایان قرن ممکن است ۲.۸ درجه دیگر افزایش یابد؛ افزایشی که پیامدهای آن خشکسالیهای طولانی، آتشسوزیهای گسترده، طوفانهای ویرانگر و ذوب یخهای قطبی خواهد بود. در حال حاضر، زیستگاه بسیاری از گونههای جانوری نابود شده و خطر انقراض بیش از ۴۰ درصد دوزیستان و ۲۶ درصد پستانداران گزارش شده است.
پیامدهای تغییرات اقلیمی تنها زیستمحیطی نیستند؛ جنبه انسانی و اجتماعی آنها نیز بسیار گسترده است. هر سال بیش از ۲۰ میلیون نفر در جهان به دلیل بلایای اقلیمی بیخانمان میشوند؛ یعنی بیش از جمعیت کلانشهری مثل تهران.
راهحل چیست؟
کلید حل بحران در توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر است؛ منابعی چون انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمینگرمایی و زیستانرژی. این منابع پایانناپذیرند، آلودگی ایجاد نمیکنند و به کاهش گازهای گلخانهای کمک میکنند. علاوه بر این، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر موجب کاهش هزینههای تولید برق و تقویت امنیت انرژی کشورها میشود.
در میان انرژیهای تجدیدپذیر، خورشید جایگاه ویژهای دارد. فناوری پنلهای خورشیدی در دهه اخیر مقرونبهصرفهتر شده و حتی در روزهای ابری نیز کارایی دارد. ایران با برخورداری از میانگین بالای تابش خورشید، ظرفیت عظیمی برای بهرهبرداری از این انرژی دارد.
تجربهای از صنعت؛ گامی به سوی آینده سبز
برخی صنایع پیشرو ایرانی برای ایفای نقش در مسیر صنعت سبز گام برداشتهاند. بهعنوان نمونه، شرکت کروز با احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی در تهران، بخشی از برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تامین میکند. تنها در فاز نخست این پروژه، سالانه ۱۴ تن دیاکسیدکربن و ۴۳ تن دیاکسیدگوگرد کمتر به هوا وارد میشود و معادل ۳۶۰ هزار لیتر گازوئیل صرفهجویی خواهد شد. این دستاورد علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، الگویی برای سایر صنایع کشور در مسیر توسعه پایدار است.
نقش ما در تغییر چیست؟
گذار به سمت انرژیهای پاک فقط وظیفه دولتها و صنایع نیست. امروز خانوادهها نیز میتوانند با نصب پنلهای خورشیدی در خانهها، باغها و حتی ساختمانهای شهری، بخشی از برق مصرفی خود را تامین کنند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه قبض برق، به بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک میکند. در بسیاری از کشورها، دولتها با خرید تضمینی برق مازاد یا ارائه تسهیلات، شهروندان را به مشارکت تشویق میکنند و در ایران نیز چنین طرحهایی آغاز شده است.
تغییرات بزرگ از تصمیمهای کوچک آغاز میشوند. آیندهای سبز و پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد که توسعه صنعتی با احترام به طبیعت و نسلهای آینده همراه باشد. شرکت کروز با اجرای پروژههای انرژی خورشیدی، گام عملی در این مسیر برداشته و امیدوار است با همراهی سایر صنایع و خانوادهها، آیندهای روشنتر و پایدارتر برای ایران و جهان رقم بخورد.
