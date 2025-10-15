اصلاح شاخص کل بورس تهران پس مهمانی ۳ روزه در کانال۳ میلیون واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، معاملات بورس تهران با فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز به پایان رسید و شاخص کل با کاهش ۴۱,۵۸۶.۱۶ واحدی معادل ۱.۳۸ درصد در سطح ۲,۹۷۴,۵۲۶.۳۲ واحد بسته شد.

شاخص هم‌وزن نیز با افت ۲,۵۷۳.۹۱ واحدی در عدد ۸۶۹,۶۴۳.۲۳ واحد قرار گرفت که نشان از عقب‌نشینی محدودتر سهم‌های کوچک دارد. بدین ترتیب، شاخص کل پس از سه روز نوسان بالای تراز سه میلیون واحد، امروز برای نخستین‌بار به زیر این مرز بازگشت و اصلاح میان‌مدتی مورد انتظار را رقم زد.

ارزش معاملات خرد در پایان روز برابر با ۱۱,۷۵۷ میلیارد تومان بود که همچنان در محدوده مطلوب ارزیابی می‌شود. با این حال، بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد ۹۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج و به سبد حقوقی‌ها منتقل شد، در حالی‌که ۳۵۶ میلیارد تومان نقدینگی روانه صندوق‌های درآمد ثابت شد. این جابه‌جایی سرمایه حاکی از افزایش احتیاط و میل کوتاه‌مدت به کم‌ریسک شدن سبدها است.

در پایان معاملات، ۱۷۴ نماد در صف خرید با ارزشی معادل ۶۳۹ میلیارد تومان باقی ماندند و در مقابل، ۳۸ نماد صف فروش به ارزش ۴۱۳ میلیارد تومان داشتند. همچنین از میان نمادهای بدون صف، ۱۹۹ نماد مثبت و ۲۵۵ نماد منفی معامله شدند. میانگین سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۶.۹ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۶۹.۲ میلیون تومان ثبت شد که گویای کاهش جزئی تقاضای حقیقی است.

در ترکیب نمادهای اثرگذار بر شاخص، «فارس» با ۷,۳۴۴.۸۹ واحد بیشترین نقش منفی را داشت و پس از آن «فملی» با ۴,۹۰۷.۷۲ واحد و «فولاد» با ۲,۸۵۴.۴۹ واحد بیشترین تأثیر نزولی را بر جای گذاشتند. نمادهای «وبملت»، «نوری»، «پارسان» و «شپنا» نیز از دیگر مؤثران منفی امروز بودند.

در بخش پرتراکنش‌ها، عنوان فعال‌ترین نمادها به ترتیب در اختیار «خودرو» با ۴۹,۴۰۸ معامله، «وبملت» با ۲۰,۴۶۹ معامله، «خساپا» با ۱۹,۸۱۴ معامله، «وتجارت» با ۱۵,۰۰۸ معامله و «ذوب» با ۱۱,۸۹۹ معامله قرار گرفت.

ارزش کل معاملات بازار به ۱۶۷,۰۷۰.۹۹۸ میلیارد ریال رسید و در مجموع ۵۰۳,۳۱۵ معامله بر روی ۳۷.۵۳۱ میلیارد سهم انجام شد. ارزش بازار بورس نیز در سطح ۸۹,۰۸۹,۱۴۵.۱۹۷ میلیارد ریال تثبیت شد.

در فرابورس نیز روندی متفاوت به چشم آمد. شاخص کل این بازار با افزایش ۵۳.۰۳ واحدی معادل ۰.۲۰ درصد در سطح ۲۶,۳۰۶.۲۱ واحد بسته شد.

ارزش کل معاملات فرابورس به ۱,۲۹۶,۶۷۷.۹۶۴ میلیارد ریال و حجم آن به ۱۲.۳۹۸ میلیارد سهم رسید.

در میان نمادهای اثرگذار، «آریان» و «بپاس» به ترتیب با ۳۰.۳۸ و ۳۰.۳۴ واحد بیشترین نقش مثبت را در رشد شاخص داشتند، در حالی‌که «آریا» و «مارون» در سوی منفی ایستادند.

در مجموع، بازار امروز در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس پس از عبور از مرز سه میلیون واحد، درگیر واکنش اصلاحی طبیعی شد. بسیاری از کارشناسان این افت را توقفی کوتاه‌مدت در مسیر صعودی بازار تلقی می‌کنند؛ رویدادی که می‌تواند فرصت لازم برای تجدید قوا و بازتنظیم انرژی صعودی را در اختیار بازار قرار دهد.

اگر شاخص بتواند در روزهای آینده بالای محدوده ۲,۹۵۰,۰۰۰ واحد تثبیت شود، مسیر بازگشت به کانال سه‌میلیونی بار دیگر باز خواهد شد.

این عقب‌نشینی اگرچه بازار را زیر مرز سه‌میلیونی برد، اما در نگاه تحلیلی، نشانه‌ی اصلاح میان‌مدتی و فرصتی برای بازآرایی نیروهای صعودی تلقی می‌شود.