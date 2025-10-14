برپایی دسته عزاداری هیئات مذهبی به مناسبت رحلت حضرت موسی مبرقع(ع)

جواد اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم‌زمان با فرارسیدن سالروز رحلت امامزاده موسی مبرقع (ع)، آیین سوگواری و دسته‌روی هیئات مذهبی استان قم عصر روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم معنوی با حضور خادمان بقاع متبرکه، اعضای هیئات مذهبی، ذاکران اهل‌بیت (ع) و عاشقان خاندان عصمت و طهارت از ساعت ۱۶ عصر از میدان معلم آغاز خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم بیان کرد: عزاداران از جوار آستان مقدس احمدبن‌قاسم (ع) حرکت خود را آغاز و به سمت حرم مطهر حضرت موسی‌مبرقع (ع) در محله چهل اختران به سوگواری و مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

اشعری گفت: در این مراسم، جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) از جمله حاج سیدعلی حسینی‌نژاد، سید مصطفی میرداماد، هادی خادم‌حسینی به مداحی و قرائت مراثی خواهند پرداخت.

گفتنی است پس از بارگاه نورانی دخت موسی بن جعفر، اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه (س) از میان ۴۴۴ امامزاده‌ای که در شهر مقدس قم آرمیده‌اند، هیچیک به جایگاه و منزلت معنوی امامزاده موسی مبرقع (ع) نمی رسند.

مقام والای معنوی این امامزاده‌ای که فرزند بلافصل جوادالائمه (ع) است و در بیت امامت پرورش یافته؛ موجب شده تا حرم ایشان بعد از حرم بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران به قطب زیارتی دیگری در شهر مقدس قم مبدل شود و زائرانی که در شهر قم حضور می یایند به خصوص زائرانی از کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان و عراق، به حرم این امامزاده نیز مشرف شوند و ایشان را زیارت کنند.