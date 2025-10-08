نخست: کاروان ورزشی استان اردبیل عازم المپیاد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست صبح چهارشنبه در پنجمین جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی که در محل اداره کل برگزار شد؛ اظهار کرد:کاروان ورزشی استان اردبیل با شعار افتخارآفرین «طلایه‌داران صفوی» روز شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۵ در مراسمی باشکوه از مقابل سالن شش‌هزار نفری رضازاده بدرقه و به سوی رقابت‌های المپیاد کشوری اعزام خواهد شد.

وی با بیان اینکه این شعار برگرفته از اصالت تاریخی و فرهنگی مردم اردبیل است، افزود:اردبیل همواره مهد قهرمانان و پهلوانانی بوده که روحیه سلحشوری و اخلاق‌مداری را از میراث صفویان به ارث برده‌اند. حضور ورزشکاران این استان در المپیاد، فرصتی است تا بار دیگر نام اردبیل در میادین ملی بدرخشد.

نخست با اشاره به اهمیت برگزاری المپیادهای ورزشی در شناسایی استعدادهای برتر گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با تمام توان از ورزشکاران، مربیان و تیم‌های اعزامی حمایت کرده و تلاش می‌کند مسیر رشد و موفقیت آنان را هموار سازد. هدف ما ارتقای سطح ورزش قهرمانی و افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان از مردم، خانواده‌ها و جامعه ورزشی دعوت کرد تا با حضور در مراسم بدرقه، ضمن حمایت از ورزشکاران، در تقویت روحیه آنان برای درخشش در رقابت‌های ملی سهیم باشند.