به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی المپیاد استعدادهای برتر اظهار کرد: ورزشکارانی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند، اجازه شرکت در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی را نخواهند داشت و هر تیم حداکثر با ۵ نفر شامل سرپرست، مربی و عوامل فنی در رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

وی با تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی و فنی افزود: این محدودیت‌ها با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمامی ورزشکاران و ارتقای کیفیت مسابقات تعیین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل گفت: محدودیت همراهان هر تیم به ۵ نفر شامل سرپرست و کادر فنی، باعث تمرکز بیشتر روی آماده‌سازی ورزشکاران و مدیریت بهتر مسابقات خواهد شد.

نخست ادامه داد: با اجرای این مقررات، عدالت در رقابت‌ها تضمین می‌شود و تمامی استان‌ها فرصت برابر برای معرفی استعدادهای برتر خود خواهند داشت.