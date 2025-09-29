  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

نخست: ملی‌پوشان اردبیلی مجاز به حضور در المپیاد نیستند

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل گفت: ورزشکارانی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند، اجازه شرکت در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی را نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی المپیاد استعدادهای برتر اظهار کرد: ورزشکارانی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند، اجازه شرکت در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی را نخواهند داشت و هر تیم حداکثر با ۵ نفر شامل سرپرست، مربی و عوامل فنی در رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

وی با تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی و فنی افزود: این محدودیت‌ها با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمامی ورزشکاران و ارتقای کیفیت مسابقات تعیین شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل گفت: محدودیت همراهان هر تیم به ۵ نفر شامل سرپرست و کادر فنی، باعث تمرکز بیشتر روی آماده‌سازی ورزشکاران و مدیریت بهتر مسابقات خواهد شد.

نخست ادامه داد: با اجرای این مقررات، عدالت در رقابت‌ها تضمین می‌شود و تمامی استان‌ها فرصت برابر برای معرفی استعدادهای برتر خود خواهند داشت.

