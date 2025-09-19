اختصاص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش روستایی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست شامگاه جمعه در جریان بازدید از زمین ورزشی روستای یونجالو از توابع شهرستان نمین به همراه احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبار ۳۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی این استان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار با رایزنیهای انجام شده و حمایت وزارت نفت تأمین شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و حمایت وزارت نفت، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات خدمات اجتماعی برای توسعه ورزش روستایی در استان اردبیل اختصاص یافت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: از این مبلغ، یک میلیارد تومان به حمایت از هیأتهای ورزشی استان و ۵ میلیارد تومان به تکمیل پروژههای ورزشی روستایی اختصاص داده شده است. همچنین، وضعیت ساماندهی زمین ورزشی روستای دولتآباد نیز تعیین تکلیف شده است.
نخست با اشاره به حل اختلافات مربوط به زمین ورزشی روستای یونجالو اظهار کرد: با بررسیهای کارشناسی، موانع موجود برطرف شده و مقرر گردید با آزادسازی اراضی، بخشی از محدوده در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گیرد تا زمینه احداث زمین چمن فراهم شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تأکید کرد که این اقدامات با هدف ایجاد زیرساختهای ورزشی پایدار در مناطق روستایی و افزایش انگیزه جوانان برای حضور و ماندگاری در روستاها انجام میشود. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی و افتخارآفرینی در سطح ملی شود.
