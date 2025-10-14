  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

تأمین مالی پروژه‌های مزیت‌دار استان سمنان از طریق صندوق توسعه ملی

سمنان- معاون امور اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر آمادگی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌های دارای مزیت، خواستار بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای توسعه اقتصادی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح سه شنبه در دیدار با مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در محل استانداری سمنان بابیان اینکه این صندوق پروژه‌های متعددی را در حوزه اقتصادی، عمرانی و بازرگانی تامین مالی کرده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام توسعه و پیشرفت کشور با بهره گیری از این منابع مالی است.

وی با بیان اینکه رضایت از تامین مالی پروژه‌های آبرسانی در قیاس با دیگر طرح‌ها بیشتر بوده است، افزود: این طرح‌ها کمترین تأخیر در وصول پرداخت مطالبات داشتند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه صندوق توسعه ملی آماده همکاری برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های توجیهی استان است، ابراز داشت: تسهیلات به صورت ارزی به طرح‌های اقتصادی و عمرانی مشمول ضوابط این صندوق تعلق خواهد گرفت.

دهرویه با بیان اینکه هشت هزار میلیارد تومان از این منابع بن توسعه بخش گردشگری کشور اختصاص یافته است، تصریح کرد: این فرصت خوبی که کاروانسراهای تاریخی استان احیا شود.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی مزیت ارز آور بسیاری در استان مستقر است، افزود: فهرست این واحدها به صندوق ملی توسعه ارسال خواهد شد.

