به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح سه شنبه در دیدار با مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در محل استانداری سمنان بابیان اینکه این صندوق پروژه‌های متعددی را در حوزه اقتصادی، عمرانی و بازرگانی تامین مالی کرده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام توسعه و پیشرفت کشور با بهره گیری از این منابع مالی است.

وی با بیان اینکه رضایت از تامین مالی پروژه‌های آبرسانی در قیاس با دیگر طرح‌ها بیشتر بوده است، افزود: این طرح‌ها کمترین تأخیر در وصول پرداخت مطالبات داشتند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه صندوق توسعه ملی آماده همکاری برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های توجیهی استان است، ابراز داشت: تسهیلات به صورت ارزی به طرح‌های اقتصادی و عمرانی مشمول ضوابط این صندوق تعلق خواهد گرفت.

دهرویه با بیان اینکه هشت هزار میلیارد تومان از این منابع بن توسعه بخش گردشگری کشور اختصاص یافته است، تصریح کرد: این فرصت خوبی که کاروانسراهای تاریخی استان احیا شود.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی مزیت ارز آور بسیاری در استان مستقر است، افزود: فهرست این واحدها به صندوق ملی توسعه ارسال خواهد شد.