۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

اجرای پایلوت طرح ساماندهی بازار میوه و تره‌بار در سمنان

سمنان- معاون اقتصادی استاندار سمنان با توصیف مطالبه مردم استان در خصوص بازار میوه و تره‌بار به عنوان مطالبه‌ای منطقی و به‌حق، از اجرای طرح پایلوت ساماندهی این بازار در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه غروب جمعه در بازدید از میدان میوه و تره بار سمنان با بیان اینکه از تمامی ظرفیت ها برای کاهش مشکلات این بخش بهره گرفته خواهد شد، ابراز داشت: هدف از این اقدام کاهش هزینه های خانوار است.

وی با بیان اینکه مطالبه مردم استان سمنان پیرامون بازار میوه و تره بار منطقی و به حق است، افزود: مردم خواستار حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در کنار آنها است.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه طرح ساماندهی بازار میوه و تره بار شامل بخش های مختلف است، ابراز داشت: این طرح به صورت پایلوت در سمنان اجرایی می شود.

دهرویه با بیان اینکه طرح مذکور با مدیریت سازمان تعاون روستایی در کل استان سمنان اجرا خواهد شد، تصریح کرد: هدف از این اقدام پاسخ به مطالبات عمومی مردم است.

وی با بیان اینکه برای دفاع از حقوق و منافع عموم مردم تلاش می شود، افزود: در این راستا امکانات و ظرفیت های قانونی برای کاهش مشکلات به کار گیری خواهد شد.

